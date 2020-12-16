在美國政府祭出禁令之後，又一家國際主要指數公司宣布剔除中概股。明晟（MSCI）周二宣布旗下指數將移除10檔中國證券，這項調整訂於2021年1月5日收盤後生效。

美國總統川普在11月12日發布行政命令，禁止美國公司與個人持有白宮指控支持中國軍方的中國企業股票。

明晟表示，將被剔除企業包含中芯國際、中國交通建設、中國航天、中國東方紅衛星、中國鐵建、中國中車、海康威視，以及中科曙光等10家公司。不過，這10家企業的子公司與關係企業則不受影響。

將剔除這些個股的指數，包括MSCI全球可投資市場指數（GIMI），但這項決定未必包括在香港與中國掛牌的股票，並且僅占主要MSCI指數非常微小的部分。明晟周二表示，這項決定是基於全球超過100位市場參與者的回應。

近幾周來，另外兩家主要指數公司—標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）與富時集團（FTSE Russell）已宣布類似的剔除中概股決定。美國的交易應用程式羅賓漢（Robinhood）也已經更新網站，通知用戶不能交易被美國政府禁令影響的中國企業股票。

明晟表示，將在12月30日宣布剔除個股的最終名單，但該公司也表示，未來計畫推出一些新版本的指數，保留這些遭到刪除的個股。

(時報資訊)