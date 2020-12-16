與英國等國家相比較，德國在網路設備並未完全排除中國的製造和供應商。但是目前情勢有所轉變，聯邦內閣開始要針對外國網路設備商進行嚴格審查。

對於中國網路設備商中興和華為的國安議題，聯邦政府已經爭辯了兩年，現在內閣正起草一法案，本周三並將在內閣會議中提出來，德國不排斥中國設備的情形可能會改變，德國商報(Handelsblatt)揭露該項消息。

德國電信商例如德意志電信、沃達豐(Vodafone)和西班牙電信(在德國)在過去有很大的問題，它們約有半數的設備零件是來自華為。

「資訊系統安全加強第二法」的草案預計將有兩階段的審查過程，除了技術審核之外，還多了製造商信任度的政治評估，該規則事實上在指向中國，很大程度對技術公司進行國家干預的國家。

到明年一月，預計聯邦議會將審查該法案，很有可能逐項的規定還會再加強。社會民主黨(SPD)議員尤其批評華為最力，議員史密特(Nils Schmid)表示，一個反華為的法律在憲法上當然不可能，但是聯邦政府應該有一工具，可以因為政治原因將之排除。

基民黨的總理梅克爾(Merkel)因為對中國關係的擔憂，長期以來阻止對5G供應商做出政治性決定，但是目前也無法持續下去，因為同黨的國安事務專家和政治人物也開始產生質疑。

基民黨副主席表示，聯邦政府應該在法律上提供一可能，能禁止設備元件的使用，而這項草案做到這一點。

(時報資訊)