「我當聖誕老人很健康、很快樂！」康孟麟（中）身體雖隨年紀漸漸退化，但還是很有活力，希望藉此引導更多長者走出戶外，迎向陽光。（羅亦晽攝）

98歲的康孟麟（中）雖因青光眼造成視力退化，失目看不見，中氣與活力卻沒隨之消逝，扭腰擺臀與92歲的陳雲（左）大跳熱身操，甚至騎行單車環台送愛心。（羅亦晽攝）

一群平均80歲不老鐵馬騎士們，在聖誕節前夕扮演聖誕老人，騎行1000公里環台12天，展開寒冬送暖之旅；今由年紀近百的康孟麟和陳芸，率領28位長者，至花蓮東華附小贈送聖誕禮物，盼藉此實踐代間共融理念，透過行動力扭轉高齡者為社會負擔的標籤，見證長者「不是家人包袱，乃國家祝福」。

台灣傳神居家照顧協會「聖誕傳騎」行動迄今已13年，不老鐵馬騎士們穿著紅衣紅褲，14日自台北出發，以順時針方向展開為期12天環台之旅；15日抵達花蓮，先至黎明教養院發送聖誕禮物，16日一早在花蓮縣府完成早操，宣讀「聖誕老人快樂宣言」後，在加油歡呼聲中，不畏寒風，騎著單車向前衝，一路騎到東華附小，贈送禮物給學童。

「我當聖誕老人很健康、很快樂！」當中年紀最大的成員為98歲的康孟麟，雖因青光眼造成視力退化，失目看不見，中氣與活力卻沒隨之消逝，除與學童一起扭腰擺臀熱舞外，還親手贈送禮物，讓孩子提前感受佳節溫暖；他受訪表示，自己參與活動已有13年，是活動資深成員，身體雖隨年紀漸漸退化，但還是很有活力，希望藉此引導更多長者走出戶外，迎向陽光。

第2年長的92歲陳芸認為回到熟悉的花蓮相當親切，她說，自己曾居住花蓮20餘年，4名子女為東華附小校友，因此特地前往該校當聖誕老婆婆，相信透過孩童身上活潑的氛圍，讓自己能更年輕、有更活力。

總領隊李志偉坦言帶著這群長者騎行單車，「心臟要比別人強」，13年前開始陸續帶領他們到上海、北京、新加坡、馬來西亞等地騎行送暖，期間見長者們跌倒、摔地，不免感到擔心，但仍憑著毅力持續向前行，令人十分欽佩；大家在7年前決定扮起聖誕老人，騎行全台送暖各地，同時也在活動看見活著的價值。

「老不是負擔，活著就有希望，透過實際行動，證明生命價值及尊嚴。」李志偉說，辦理活動目的其實很單純，就是要向社會大眾證明，這群長者活到老依然可以快樂到老，做明天老人榜樣，實踐代間共融理念。

(中時 )