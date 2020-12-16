淡海輕軌全線開通，輕軌沿線匯集淡江大學、台北海洋大學、聖約翰大學及淡水商工等多所大專院校，新北捷運公司16日公布，12月21日起至明年3月20日止為期3個月，憑電子票證學生票可單程均一價10元的優惠價體驗輕軌，受惠的淡江大學對此表示感謝。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌路周邊擁有多所校園及大批學子在此求學就讀，搭乘輕軌通學較騎乘機車更安全，為提升及培養學生族群搭乘輕軌的意願與習慣，新北捷運公司自12月21日起對於國高中及大專院校學生推出超低價的學生單程10元優惠方案。

吳國濟指出，第一階段將試辦3個月，持有電子票證學生票的全國國高中及大專院校學生，憑卡均可以單程10元的優惠價搭乘輕軌，優惠期間將至明年3月20日為止，為期3個月，惟享有學生10元優惠方案將不另享有轉乘優惠，然而6至12歲的小學生因依據補貼方案收費，不適用本方案。

淡江大學表示，學校騎乘機車的學子眾多，若學生能多利用大眾運輸減碳又環保外，也盼能減少學生受傷的情況，感謝新北捷運公司提供優惠，希望學生多多搭乘，養成搭乘公共運輸工具的習慣。

新北捷運公司指出，淡海輕軌藍海線通車自12月15日起藍海線將正式全線收費，捷運公司整合地區12條景點公車路線，以50元優惠價推出期間限定的「1日交通聯票」也是非常超值的選擇，民眾運用聯票可暢遊輕軌，也可搭乘公車至老街遊歷，另享超過100家知名店家提供的特定優惠，民眾可多加利用。

(中時 )