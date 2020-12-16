情侶相處有許多課題需要磨合，其中一個就是約會時的付錢方式，要AA制還是輪流請客？星座運勢網站「星座上上簽」分享，有3個星座完全沒有這個問題，因為他對情人非常大方，約會開銷全部一手包辦，但也因為這樣很容易被當成人肉ATM！

▍1.射手座

射手的性格比較衝動，談戀愛的時候又非常熱情，他不太在意金錢，在他眼裡錢只是讓戀愛助興的工具，只要情人快樂，想花多少就花多少，如果剛好遇到比較愛花錢的另一半，立刻就會被當成人肉ATM！

▍2.白羊座

白羊座本來就是一個大方的星座，尤其對喜歡的人花錢很豪爽，他會費盡心思滿足對方的願望。白羊座談戀愛的時候很單純，付出不求回報，只為了看到對方的笑容，若是白羊沒有經濟壓力，被當成人肉ATM也甘願。

▍3.獅子座

獅子座很愛面子，最討厭被人覺得很吝嗇，沒錢也會打腫臉充胖子，就連跟朋友出門都常請客，更不用說情人了，他們非常願意花錢在另一半身上，而且他們享受被崇拜的感覺，只要對方開心，他就能獲得成就感，因此在交往過程中很容易被當成人肉ATM。

(中時新聞網)