淡水警分局交通分隊警員楊舜翰12月9日下午5時許在淡水中正東路二段、學府路口擔服交整勤務時，突然一名神色驚慌的男子向他求助，稱自己的小女兒臉部意外受傷，血流不止，需要馬上送醫，因當時正逢下班時間，車潮眾多導致車速緩慢，警員楊舜翰聽聞後立即騎乘警用機車鳴警報器為男子開道趕赴醫院，在員警的努力及其他用路人的配合禮讓下，平時需要近15分鐘的路程僅僅5分鐘就順利地將女童送達急診室，診治後所幸沒有大礙。

日前於淡水區中正東路二段、學府路口，淡水警分局交通分隊員警正在路口疏導下班車潮，一名男子突然慌張地上前向他請求協助，原來是這名林姓男子年約3歲的女兒意外受了傷，需要立即送醫，他開車前往途中，正好碰上下班時間，車潮眾多車速也慢，載著妻子和女兒塞在車陣中的他急得像熱鍋上的螞蟻之際，剛好看見警方在路口執勤，於是趕緊上前說明原委請求協助。

警員楊舜翰查看女童傷勢，見女童傷勢不輕，在後座母親的懷裡嚎啕大哭，也當父親的他，十分能夠理解男子當下萬分焦急的心情，立即決定騎乘警用機車協助開道，請林男開車在後跟隨，但也叮囑仍要注意行車安全，同時通知在民權路、民富街口執勤的交通分隊警員呂柏賢協助擋車，平日需要將近15分鐘或更久的車程，僅用了5分鐘就到達醫院的急診室，林男雖掛心著女兒的傷勢，卻不忘頻頻向員警道謝，感謝警方的熱心協助，才沒有錯失就醫時機。

淡水警分局表示，基於為民服務，在緊急情狀下警車可以協助開道護送，但是警方畢竟沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急狀況仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。

(中時 )