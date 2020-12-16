華航貨機塗裝不OK？ 政院回應了：請華航斟酌各方意見 15:352020/12/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院回應華航貨機塗裝問題(蘇揆臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航貨機新版塗裝，遭批大C吞台灣，綠委今天也批評塗裝無法凸顯台灣意象。行政院今天表示，將請華航斟酌各方意見辦理換裝工作。 華航貨機塗裝曝光後連日引發議論。綠委今天也舉行記者會，批評新裝無法凸顯台灣意象，應讓機身塗裝可以清楚呈現台灣。 行政院表示，本案交通部已有回應，也請華航持續斟酌各方意見，在兼顧航運順利與凸顯台灣意象下，進行後續機身換裝工作。 華航貨機新塗裝 綠營不滿要求改進 運輸疫苗題材爆發 航空雙雄股價再飛天 (中時 ) #塗裝 #華航貨機 #凸顯台灣 #意象 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣酸蘇 要親民就別帶幕僚去 04:102020/12/16 焦點要聞 房市熱 電動工具廠Q4不淡 04:102020/12/16 證券．權證 陽光照不進行政院 是在怕啥 04:102020/12/16 焦點要聞 打統編有人多事 蘇笑回是我啦 04:102020/12/16 焦點要聞 華航新塗裝綠委炸鍋 政院群組發難批：莫名其妙 11:412020/12/16 政治 孫安佐開庭 快步上車自爆「等結果出來保證講很多」 14:302020/12/16 社會 關中天、管網路 台灣言論不自由 04:102020/12/16 焦點新聞 陸國際航線貨運 2020年首次月增長 11:562020/12/16 財經 台灣權王－拉貨發威 巨大美利達過暖冬 04:102020/12/16 證券．權證 傳明道加入張庭公司 開會互動女員工「聞頭髮、幫擦護手霜」 11:472020/12/16 娛樂 韓國觀光公社參加高雄旅展 號召台客搭KINGDOM FRIENDS彩繪機偽出國 10:472020/12/16 生活 政治熱門新聞 羅智強點名「四大萊委」 發動「1225割萊委」 - 政治 反萊豬醫師蘇偉碩被查水表 林為洲爆粗口痛批：太扯 - 政治 影／沈智慧絕食97小時癱軟送醫 洪秀柱怒了：現在到底要怎樣 - 政治 NCC關中天後 漂亮女星一動作 洩蔡政府可能結局 - 政治 遠見最新民調出爐！開放萊豬後 蔡政府支持度曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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