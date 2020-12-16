華航貨機新版塗裝，遭批大C吞台灣，綠委今天也批評塗裝無法凸顯台灣意象。行政院今天表示，將請華航斟酌各方意見辦理換裝工作。

華航貨機塗裝曝光後連日引發議論。綠委今天也舉行記者會，批評新裝無法凸顯台灣意象，應讓機身塗裝可以清楚呈現台灣。

行政院表示，本案交通部已有回應，也請華航持續斟酌各方意見，在兼顧航運順利與凸顯台灣意象下，進行後續機身換裝工作。

(中時 )