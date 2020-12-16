莫斯科古典芭蕾舞團從今起至27日來台灣巡迴演出，吸引不少粉絲購票朝聖，但入境後卻傳出有4名成員確診新冠肺炎，主辦單位聯合數位文創第一時間表示錯愕，隨後便宣布停演。北市副市長黃珊珊和衛生局長黃世傑也召開記者會說明。

黃珊珊指出，「早上晨會時再跟市長做報告，而在與中央的視訊會議，北市也希望能停辦，希望曾經接觸的團員，既然還在自己健康管理期間，能暫停演出，但中央認為其他團員並沒有檢出，不過我跟黃局長堅持，至少今晚上演要再做一次採檢。」

黃珊珊還說，團員已開始排練、有互相接觸，但最後主辦機關決定先停辦，我認為這件事沒那麼困難，竟然有疑慮，北市府認為，在無法確保市民安全的情況下，與其有風險，不如暫停。黃強調，畢竟有這麼多台灣本地的工作人員和觀眾，即使沒有直接的接觸，心理上障礙還是很大，還是希望確實保證沒問題才能上演。

被問到中央的決定會不會太晚，黃珊珊直言，「是！其實昨天北市府就希望能做這樣的決定，不管中央做什麼決定，我們都會尊重，不要讓消費者有風險在，但中央認為可能沒有風險，不過顯然無法保證，還是要小心一點，北市府在等中央的決定，確實等的有點急。」

媒體追問，已有部分團員有趴趴走的情況，黃珊珊說，「因為不是居家檢疫對象已經解列，但自主健康管理期間趴趴走要符合戴口罩，如果有違反衛生局還是會依法處理。」

至於是否會針對團員出入的公共場地環境消毒，黃珊珊指出，「如果是疫調必要，一定會依法辦理，還是希望主辦單位最重要，把行蹤控制，畢竟風險還是存在。站在北市的立場市民健康為第一優先，雖然會有些商業的損失，但在自主健康管理階段都希望能暫停演出。」

黃世傑表示，「團員如確實有到處趴趴走，這要交代清楚，接觸的人事物要知道，要趕快做疫調，充分的清消，要確實的去釐清。」

另外，如中央檢驗團員都是陰性，如明後天還是正常演出，北市府會怎麼做，黃珊珊說，「這次的檢測是早上和黃局長堅持的，本來中央覺得檢測沒必要，但如排練已經開始，檢測就有必要，而檢測出來有陽性的話，當然是不可能演出，如中央能確定這是安全的，就會配合，希望所有觀眾都能確實自主管理、實名制，最重要的是工作人員要做好嚴格的防疫措施，要讓大家放心中央必須做出決定，而非業者自行處理。」

(中時 )