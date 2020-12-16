林口區後備軍人輔導中心於登革熱疫情發生時協助動員進行孳生源清除。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

林口區後備軍人輔導中心在發生登革熱疫情時，配合投入人力進行孳生源清除，另也配合公所進行長達3個月紅火蟻防治工作，國防部後備指揮部姜振中指揮官，今（16）日至林口區公所與林口區後備軍人輔導幹部進行訪視，與林口區公所一起進行業務交流。

林口區長藍品畯表示，林口區後備軍人輔導中心，長期與區公所合作，災害防救時主責物資運補，平時災防演練皆積極配合，另外林口發生登革熱疫情時，積極配合投入人力進行孳生源清除，也配合公所進行長達3個月紅火蟻防治工作，近期更積極響應區公所幸福轉運讚計畫，提供志工人力，運用捐助車輛協助弱勢或偏鄉長輩就醫服務。

指揮官姜振中表示，國內許多大型災害都是仰賴後備弟兄支援救助，今日特別代表總統及部長，對後備袍澤，長期致力於國防事務、災害防救等任務的努力與貢獻表達嘉勉之意，全民國防為後備軍人重要推動事項，後備軍人提供人力作為國家後盾支援，更是服務鄉里的單位，希望中央地方齊心團結，讓後備軍人輔導組織成為維護家園最堅強的後盾。

姜振中說，林口地區後備在地方進行多項公益服務，是全國少見的楷模，未來將納入績優人員表揚項目，作為積極推動事項。林口區公所更將持續強化與新北市後備指揮部、林口區後備軍人輔導中心防救災合作支援夥伴關係，建立良好聯繫平臺，讓愛心不分中央與地方，共同關心長輩和弱勢民眾。

(中時 )