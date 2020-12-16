林口區後備軍人輔導中心在發生登革熱疫情時，配合投入人力進行孳生源清除，另也配合公所進行長達3個月紅火蟻防治工作，國防部後備指揮部姜振中指揮官，今（16）日至林口區公所與林口區後備軍人輔導幹部進行訪視，與林口區公所一起進行業務交流。
林口區長藍品畯表示，林口區後備軍人輔導中心，長期與區公所合作，災害防救時主責物資運補，平時災防演練皆積極配合，另外林口發生登革熱疫情時，積極配合投入人力進行孳生源清除，也配合公所進行長達3個月紅火蟻防治工作，近期更積極響應區公所幸福轉運讚計畫，提供志工人力，運用捐助車輛協助弱勢或偏鄉長輩就醫服務。
指揮官姜振中表示，國內許多大型災害都是仰賴後備弟兄支援救助，今日特別代表總統及部長，對後備袍澤，長期致力於國防事務、災害防救等任務的努力與貢獻表達嘉勉之意，全民國防為後備軍人重要推動事項，後備軍人提供人力作為國家後盾支援，更是服務鄉里的單位，希望中央地方齊心團結，讓後備軍人輔導組織成為維護家園最堅強的後盾。
姜振中說，林口地區後備在地方進行多項公益服務，是全國少見的楷模，未來將納入績優人員表揚項目，作為積極推動事項。林口區公所更將持續強化與新北市後備指揮部、林口區後備軍人輔導中心防救災合作支援夥伴關係，建立良好聯繫平臺，讓愛心不分中央與地方，共同關心長輩和弱勢民眾。
(中時 )
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