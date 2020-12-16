行政院長蘇貞昌買漫畫送孫女惹出打政院統編風波，國民黨立委李貴敏建議蘇揆公布特別費明細，以昭公信，不過被蘇揆以「不利行政穩定」拒絕。國民黨立委李德維表示，「行政穩定」不是理由，除非會動搖國本，若蘇揆使用特別費沒做虧心事，應該不用怕有行政不穩定的事。

李德維今天出席國民黨中常會，媒體詢問有關蘇揆買漫畫打統編之事時表示，現在網路上已經以「有榮耀歸給上司，有過錯就推給屬下」來形容此事，不希望2020的台灣還存在這種事。

他說，民眾眼睛雪亮，若偶而一、兩次，大家覺得可能是部屬的問題或沒聯絡好，但從前發言人丁怡銘的道歉牛肉麵，以至最高層的院長蘇貞昌買漫畫送孫女都這樣，顯然打統編在政院已是習以為常、習慣成自然，若要把責任再推給下屬完全沒道理，會被民眾唾棄。

李德維說，他認為李貴敏的建議非常有道理，打政院統編就是要向政院報支出，蘇揆到底是相關公務支出或私用消費，從明細可看得很清楚，雖然過去沒有首長公布特別費使用明細的前例，但蘇揆自己闖的禍，想挽回民眾信心，就得自己收拾。

李德維強調，蘇揆要不要採納李貴敏的建議，取決在蘇揆，行政穩定不是理由，除非會動搖國本；若公布明細會動搖國本，才會破壞行政穩定；沒做虧心事，應該不用怕有行政不穩定的事。

(中時 )