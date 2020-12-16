新北市一名戴姓男子駕車前往濱海，一路狂飆時速破百，被警方開單舉發罰2萬4千元，心生不滿，使用砂輪機破壞測速照相機，將機盒鎖頭割開後取走主機，再連同砂輪機丟進基隆河洩憤，基隆地院合議庭近日審結，依竊盜罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

據了解，戴男5月2日凌晨4點駕車在雙溪區台二丙線，往雙溪方向17公里處，持榔頭敲打路旁測速照相機，數度敲打發現無法破壞憤而返家，未料，隔日凌晨3點，他又帶著砂輪機到現場切割鎖頭、拔除機盒電線，將價值3萬5千元主機偷走，並連同砂輪機丟入基隆河，警方發現測速照相機遭竊，調閱監視器將戴男逮捕歸案。

警方偵詢時，戴男坦承所有犯行，供稱自己某日和朋友要去濱海附近聊天，因車輛加速沒有感覺，開到時速163公里，行經台二丙線17公里處時，不慎遭測速照相機拍下，被開罰2萬4千元，心生不滿而破壞主機，戴男表示，事發後已將測速照相機主機內所有配件修復完畢，並強調以後不會再犯，向法官求情，盼能從輕量刑。

基隆地院合議庭近日審結，法官審酌，戴男沒有前科，犯後坦承犯行、深感悔悟，因當時工作不穩定，沒有特定收入，又被開紅單，氣憤之下破壞、竊取測速照相機，且已和廠商聯繫，將所有配件修復完畢，依竊盜罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

(中時 )