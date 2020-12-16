2020年即將到尾聲，不少單身的曠男怨女都希望能早日收獲一段良緣，搜狐網「花間雨屋星座」專欄就指出，年底有3星座桃花氾濫，戀愛運擋都擋不住，千萬別錯過這千載難逢的機會！

摩羯座：

摩羯座為人健談、陽光開朗，且極富浪漫細胞，天生異性緣旺盛，他們身邊從不缺乏異性的愛慕，尤其是今年底紅鸞星動，在金星的守護下，有望找到心儀的對象。

雙魚座：

心思細膩的雙魚座善良純真，對異性體貼入微，但是常常幻想自己的愛情能像童話故事一樣唯美動人，總是不自覺的處處留情。眼下即將到來的年底，雙魚座不僅會遇上意中人，而且有望兩情相悅，共譜幸福戀曲。

金牛座：

金牛座的人溫柔又富有文藝氣息，知道自己喜歡什麼樣類型的人，只要遇見了就會勇敢追愛。而近期金牛座有機會邂逅心儀的另一半，彼此相知相惜，成為旁人稱羨的神仙眷侶。

(中時新聞網)