前高雄市長韓國瑜。（圖／中時資料照）

前高雄市長韓國瑜離開市府後，不常公開露面，但名嘴兼資深媒體人邱明玉日前在政論節目上爆料稱韓最近微整形，引起熱議。對此，前高雄市長王淺秋今(16）日表示，「實在瞎到爆」，因為韓國瑜毫無割眼袋的跡象，認為此消息相當不可思議，怎可對別人說三道四卻不查證。

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中說，這段時間陸陸續續都有見到韓國瑜，看到整形消息後直覺很不可思議，名嘴怎可對別人說三道四，不查證，且說錯也沒道歉。

節目來賓、國民黨智庫副董事長連勝文也說出自己想法。連勝文說，「我跟韓國瑜認識蠻久的，如果他眼睛變得比較大，我很敏感，一定看得出來，且上上周才見到他，還是瞇瞇眼，跟我差不多嘛，感覺沒什麼差別，沒有比較大啊」。

國民黨智庫副董事長連勝文。（圖為中時資料照）

對此，有網友則是在王淺秋的臉書留言寫下，「他們不黑韓就活不下去啊」、「沒有韓國瑜就沒有新聞啊就沒有聲量啊」、「好想韓市長的團隊，盡心盡力為高雄」、「這世代，就算『修臉』，也沒什麼好大驚小怪」。

(中時新聞網)