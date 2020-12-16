薛承琛在昔日牽成入行的「曾老師」家人和200餘位鄉親的祝福聲中，與縣長楊鎮浯和縣議長洪允典一起為自己新創品牌和公司揭幕。（李金生攝）

「圓頭」哽咽感謝當年「曾老師」的啟蒙與牽成，左二為曾老師的妻子甘叔霞，右二為女兒曾雯靖。（李金生攝）

楊鎮浯縣長偕另一半張婭玲客串代言人，推銷金門新創品牌的肉乾。（李金生攝）

珠山鄉親給予薛承琛熱情支持，祝福他往新目標大步邁進。（李金生攝）

鄉親的熱情支持是「圓頭」再出發的動力。（李金生攝）

有「金門酒糟牛教父」之譽的薛承琛10月離開用近30年心血經營的良金牧場，今（16）日他在昔日牽成入行的曾老師家人和200餘位鄉親的祝福聲中，與縣長楊鎮浯和縣議長洪允典一起為自己新創品牌和公司揭幕，宣示未來要繼續做農民的產銷後盾，全面進軍台灣和大陸市場，每年以銷售的20％淨利回饋在地慈善與教育事業。

綽號「圓頭」的薛承琛自創「圓頭農牧食品有限公司」及「圓頭肉乾品牌」選在入行30年的今天揭幕，他難掩激動說道，感謝老天眷顧，在短短時間內，關了一扇門，再開啟另一扇窗，而堅定選擇以圓頭之名，回到源頭，就是要與農民站在一起，做追得到源頭，讓消費者放心、安心的肉乾。

現場還有近百人專程從台灣跨海而來，其中最受矚目的是30年前引領薛承琛入行的「曾老師」曾榮泰的妻子甘叔霞和女兒曾雯靖。紅著眼眶的「圓頭」哽咽感謝表示，沒有當年曾老師的啟蒙與牽成，就沒有今天對養牛產業熱忱的圓頭仔。

薛承琛現場與縣農會簽訂「金門農牧產銷聯盟合作意向書」，宣布與地區農友協力打造金門農牧產業的善循環，讓消費者吃得到安心的農畜加工品，金門農民則有穩定的加工通路做產銷後盾，在互利、共好的條件下攜手提升農牧產業的價值。

薛承琛強調，這次回到源頭從圓頭品牌再出發，也是要與金門一起出發，所有產品來源和布局都以金門在地農牧產品為基礎，目標是為小農找通路和為金門找出路，他將帶領子女用感恩的心，在往後30年、60年，甚至以「百年企業」老招牌回報金門這塊土地，並在金門、台灣市場的基礎下，帶領職人團隊將行銷目標對準大陸。

針對媒體詢及自創品牌是否意在演出「王子復仇記」？薛承琛則強調，「事業就是事業」自己還年輕需要工作，以經營社會企業的理念經營自己的事業，並用事業來回報社會，其間沒有所謂「復仇」，只是調整自己的腳步和作法。

薛承琛並表示，「錢四隻腳，人兩隻腳，用追的追不到，追到又跑掉，又能怎麼樣？」與其追求和累積數字，還不如做一些有意義的事，再說「人死留名，虎死留皮」，他這回已在神明前起誓要以每年淨利的20％來回饋金門的慈善和教育事業，給社會帶來一些正向力量，與大家攜手一起往前走。

(中時 )