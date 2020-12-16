阪神虎隊今（16）日與藤浪晉太郎換約，減薪300萬日圓，明年剩6000萬日圓。藤浪今年出賽24場、含11場先發，戰績1勝6敗7中繼、自責分率4.01，還無法恢復加盟阪神隊前3年至少10勝的水準，所幸只是小降300萬日圓，代表球隊監督（總教練）矢野耀大對他仍有期待。否則他是日職第1個新冠肺炎確診球員，而且練球遲到，減薪幅度絕不會這麼小。

藤浪晉太郎今年26歲、身高197公分，最快球速曾飆到162公里，2013年加盟阪神隊，被視為和火腿隊大谷翔平同級的投手，前3年就拿下35勝，還入選2017年世界棒球經典賽國手，聲勢看漲。不過後來藤浪的控球開始出問題，而且越來越嚴重，成績迅速下滑，薪水也從2016年最高峰的1億7000萬日圓逐年遞減到明年的6000萬日圓。

藤浪晉太郎2015年戰績14勝7敗、自責分率2.40，表現最佳，2016年薪資上漲到1.7億日圓，創生涯新高。2016年戰績7勝11敗、自責分率3.25，年底談薪小降1000萬日圓，2017年變成1.6億日圓。

藤浪2017戰績更差，只有3勝5敗、自責分率4.12，隔年（2018）薪資再降到1.2億日圓。而2018年戰績5勝3敗、自責分率5.32，未見起色，隔年薪資再降為8400萬日圓，跌破1億大關。2019年更糟，只在一軍出賽1場，投4.1局無關勝負，於是今年的薪資再降為6300萬日圓。今日再被降薪300萬日圓，明年剩6000萬日圓，連續5年減薪。

藤浪近年的薪資變化如下：1.7億日圓（2016年）→1.6億日圓（2017年）→1.2億日圓（2018年）→8400萬日圓（2019年）→6300萬日圓（2020年）→6000萬日圓（2021年）。

從這個演變來看，其實減薪數目並不算太多，球團可能覺得他還年輕，有機會恢復以往的實力，如果是資深球員，減薪幅度絕對不會這麼小。

(中時 )