亞系外資出具最新報告，認為IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)營運最壞時期已過，在3大催化動能推升下，營運可望如「浴火鳳凰」自灰燼中升起，將評等自「劣於大盤」一舉調升至「買進」、目標價自84元調升至125元。

欣興近日股價於81～86元區間高檔震盪，今（16）日開高後一度勁揚4.55％至89.7元，隨後漲勢有所收斂、仍維持逾1％漲幅。終場上漲1.05％、收於86.7元，成交量放大至10.92萬張，為近12日來大量。三大法人本周持續買超，迄今合計買超達2萬1364張。

亞系外資指出，受到第三季獲利不如預期及山鶯廠火災衝擊，欣興獲利預期遭數度調降，使股價表現落後對手南電達50％、亦落後大盤10％。在急遽的獲利預期調整後，亞系外資預期3個關鍵催化劑將推動股價上漲。

亞系外資指出，欣興山鶯廠復甦速度快於預期，可望推動12月營收回升，顯示營運已在11月落底、最糟糕時期已過。其次，在BT載板需求回升、ABF載板需求強勁，且BT載板產能重分配進展順利，可望推動欣興明年首季營收優於季節性平均，且毛利率可望提升。

最後，亞系外資預期，欣興失火的山鶯S1廠多數BT載板產能，預期將改為生產ABF載板，可望推動欣興2022年每股盈餘進一步成長。預計隨著火災不確定性消除，欣興估值將趕上全球ABF載板熱潮。

由於BT載板產能受火災影響降低，且ABF載板預期較高，亞系外資調降欣興明年每股盈餘預期9％、但將後年每股盈餘預期調升6％，在獲利前景改善、且看好欣興2020～2023年每股盈餘年複合成長率將高達63％，將目標價提升至125元。

(時報資訊)