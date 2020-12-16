加拿大警方今天宣布，已應美國司法體系要求，逮捕時尚大亨尼加德（Peter Nygard）。美國司法體系正尋求引渡尼加德，以讓他在美國面對性犯罪案審判。

法新社與加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大皇家騎警（RCMP）推文指出，芬蘭裔加拿大人尼加德昨天在加國中部曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯（Winnipeg ）落網，「將面對聯邦調查局（FBI）與紐約市警察局（NYPD）調查案件中的指控」。

加拿大皇家騎警表示，是因美國司法部要求加國司法部「啟動對尼加德的引渡」，加拿大才會出動逮人。

負責此案的紐約聯邦檢方聲明指出，79歲的尼加德面臨9項控罪，包括涉及「美國、巴哈馬、加拿大等地至少12名受害人」的敲詐和性販運。

這些犯罪據稱發生在1990至2020年間，尼加德和包括集團內部員工在內的共犯「使用暴力、詐騙和脅迫等手段，迫使女性與未成年者」和他們發生性行為。

聯調局與紐約警方調查性販運案時，今年2月搜索尼加德位於紐約曼哈頓的公司總部。根據披露搜索行動的「紐約時報」報導，尼加德先前曾因上述指控遭到調查至少5個月。

尼加德全盤否認紐時報導的指控。

此外，2月間還有一項向紐約聯邦法院提出的集體訴訟，指控尼加德性侵多名女性。

加拿大媒體估算尼加德身家約9億加幣（約新台幣198億元），他的案件被拿來和已故金融鉅子艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相提並論。艾普斯坦因性販運年輕女性遭起訴，去年在獄中等待審判時輕生。

(中央社)