台中市大里中興商圈19日將於達明廣場舉辦「大里送大禮-耶誕市集派對」活動，邀請商圈特色店家設置攤位之外，大里中興商圈祭出「耶誕三重送」，逛市集抽大獎，守護神耶誕小杙仔來送禮，打卡就送杙仔小方巾，參與遊戲即送 VR 體驗券，還有 55 吋液晶電視、SWITCH、空氣清淨機…等多項大禮，好吃好逛又好玩。

大里中興商圈配合耶誕節舉辦系列活動，「耶誕狂歡購物節」即日起至12月18 日到商圈店家消費滿額即贈「杙仔造型充電鑰匙圈」及「安心遊 2.0住宿進擊券」，可愛的杙仔鑰匙圈不只有裝飾功能，更可以搖身一變變成手機充電線，大里中興商圈在年末體恤民眾的辛勞，有感於政府防疫有成，讓大家在防疫時期還能出外散心，送出安心遊 2.0住宿進擊券，振興經濟，促進商圈發展。

大里商圈主委王郁菁表示，這次舉辦一系列的耶誕活動，希望能夠促進消費之外，也希望能增進商圈與鄰里間的互動，讓大里中興商圈和守護神杙仔的諧音「起來」一樣，越來越興盛。

大里中興商圈耶誕系列活動的重頭戲「大里送大禮-耶誕市集派對」，將於19日登場，商圈也扮演起大家的耶誕老公公，多重好禮大方送，到場參與市集不僅有小禮物之外，還有機會抽到 55 吋液晶電視、最夯遊戲機 SWITCH…等多項大禮，除此外還有小朋友最愛的魔術表演、免費遊樂設施，邀請到迷火佛拉明哥舞團，帶領現場民眾一同派對跳舞，準備嗨翻大里，一起度過愉快的周六午後。

(中時 )