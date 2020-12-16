閩南語情境式演說國小特優得主—埔里國小許懷之（左），和其指導老師簡綉芬（右）。（黃立杰攝）

全國語文競賽於11月底結束，今年維持以等第取代名次，並新增試辦本土語情境式演說項目，共2145位學生、教師、社會人士參賽，投縣代表隊共114人參賽，獲得破紀錄的特優獎項40位、優等56位、甲等12位，表現十分耀眼，於16日在埔里鎮元首館舉行頒獎。

特優獎亮點之一，閩南語情境式演說國小特優得主—埔里國小許懷之說，情境式演說面對評審老師提問，他秉持平常心比賽，過程就像在話家常，如比賽題目之一是問他，平常喜歡吃什麼菜，他逐一用閩南語回答菠菜、芥蘭、空心菜等等，就像平日和阿公阿嬤在家中的生活。

許懷之的指導老師簡綉芬指出，明年起全國語文競賽演說組全都將改採情境式演說，考驗參賽者的語文內涵與融入生活的深度，尤其是本土語言很難光靠一周一堂本土語課達到扎根效果，更需要回歸本土語言落實到日常生活中的教學目標。

投縣府教育處長陸正威指出，這次縣府團隊傾全力將第75屆的全國語文競賽辦得有聲有色，感謝包括全縣學校團隊及社區語文學有專精的人士。參賽人數並不多，卻傾力代表南投比賽，尤其賽前一個月聘請語文領域指導老師加強各項集訓及指導，在師生齊心努力下，拿到歷年來新高的40面特優獎牌。

(中時 )