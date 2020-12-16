大陸成都14日晚間通報，新增1例境外輸入確診病例，為一名大陸籍男飛行員，曾執飛過跨省航班、自駕參加300人婚宴，截至15日19時，四川省已有三地發現了該病例的密切接觸者、次密切接觸者或一般接觸者，總共追踪接觸者近1400人，引發輿論關注。

大陸成都14日晚間通報，新增1例境外輸入確診，患者為高姓男飛行員，26歲，大陸籍，其從美國駕駛貨機於11月29日抵成都，入境後即集中隔離，核酸檢測陰性，期間，9日執行成都-濟南-成都任務後，繼續隔離至12日，隨後自駕赴綿陽江油參加300人的婚宴，14日在華西醫院就醫，核酸檢測陽性，隨即確診，轉送至定點醫院隔離治療。

健康四川官微博15日通報了這名確診飛行員的停留地點，其先後在雙流頭等艙酒店、仁壽英迪格酒店隔離，到江油順輝鉑晶巴登酒店參加聚餐活動，而後返回住地金牛區金域西嶺小區。

目前，已查出的所有高姓男飛行員密切接觸者、次密切接觸者，並進行了集中隔離，重點場所已消毒，流向省外密切接觸者均已向相關省市發出協查函。截至15日19時，四川省已有三地發現了該病例的密切接觸者、次密切接觸者或一般接觸者，總共追踪接觸者近1400人，其中成都市已追踪並管理密切接觸者54人，其中53人已採樣，45人陰性，其餘結果待出；次密切接觸者164人，已採樣124人，61人陰性，其餘結果待出；共採集小區居民等相關人員樣本1146份，826份陰性，其餘結果待出；環境樣本173份，142份陰性，其餘結果待出。

由於該確診飛行員曾執飛9日成都-濟南-成都航線，15日晚間，山東省濟南市衛健委也通報了對該病例的流調結果及相關處置情況。據了解，發現該飛行員確診後，濟南機場公司展開流行病學調查，經調查，該航班在濟南機場停留期間，除飛行員戴口罩下機加油外，其他機組人員均未下機，駕駛艙與客艙隔離，該飛行員未與乘客和其他機場工作人員有接觸。

該航班為川航3U8555，於9日9：41抵達濟南機場，12：09離開濟南，經流行病學調查，1名機場機務人員判定為病例密接的密接，機場加油員判定為一般接觸者，均已納入管理；航班上重點關注的乘客已集中隔離，為確保安全，正在對其他落地濟南乘客進行追踪，並將全部進行核酸檢測和居家健康監測。

(中時 )