曾文水庫面臨台灣56年來最大乾旱，水利署南區水資源局把握枯水期持續以多元方式加速清淤。（南區水資源局提供／劉秀芬台南傳真）

曾文水庫面臨台灣56年來最大乾旱，水利署南區水資源局把握枯水期持續以多元方式加速清淤，清除之淤泥暫置於曾文水庫二號橋上游段，民眾如有需求，可上南區水庫清淤土方媒合平台申請，南水局將無償提供，共同加速去化水庫淤泥。

南水局除以傳統陸挖及河道疏通方式外，另有抽泥及水運方式以擴大清淤能量，年清淤量已從2010年的80萬立方公尺逐年提升，今年清淤量達390萬立方公尺，力求水庫淤積零成長，更較去年增加155萬立方公尺庫容。

曾文水庫抽泥船抽出泥水，以管線排至曾文水庫二號橋上游段暫置，原本都趁颱風季時洩洪放水，將淤泥沿曾文溪沖至出海口，但今年雨季曾文水庫集水區並無大量降雨，因此淤泥只能暫置河床。

為去化淤泥，南水局成立南區水庫清淤土方媒合平台，供政府機關申請，另外民眾如有需求，也可提出申請，並自備機具採取使用，南水局將無償提供。

(中時 )