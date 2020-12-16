南華大學越南2+2旅遊專班大四學生到日月潭日月行館打工，教育部今天公布調查，這些越南生確實超時打工，學校知情又未處理，因此將處以110學年暫時停招境外生。南華大學校長林聰明表示，尊重教育部的處理，學校已組成小組來改善。

11名南華大學越南專班學生在日月潭日月行館被迫違法超時工作，他們幾乎不具中文能力，擔心失去就學機會，又得賺取生活費，只能委身受迫。不過由於超時工作，讓他們身心俱疲，根據老師的記載，「這些學生充滿恐懼，不敢言語，甚而流淚」。

教育部高教司長朱俊彰今天表示，南華大學「2+2越南專班」學生，大一、大二時在越南就讀，大三、大四才是到南華大學就讀。他們到日月潭日月行館去，完全是課餘打工，並不是學校和企業界的合作實習。

朱俊彰指出，南華大學越南專班的課程，將每周課程排在兩天內上，其他日子則放任他們去打工，在這種情況下，學生每周打工時數當然會超過法定的20小時。同時，越南專班學生被迫超時打工，有向學校反應，但學校卻未處理，顯然在輔導方面有疏失。

朱俊彰說，決定暫停南華大學110學年招收境外生，並要求學校限期改善及追究相關人員責任，待南華大學提出改善計畫後，再決定是否讓其復招。

南華大學主秘葉月嬌表示，今年因為疫情，所以越南專班學生暑假沒回母國，學生沒事做，因此國際長一片好心，幫他們介紹到日月潭日月行館打工，不過因為在督導方面有疏失，導致學生超時打工。學生從8月25日開始打工，發生問題後，學校已在12月4日將他們全部召回。

「這是一連串錯誤所造成，學校很遺憾。」葉月嬌說，尊重教育部的處分，學校在下個學期會調整越南專班每周僅上課兩天的狀況，並依照教育部指示來改善，如果110學年上學期不能招境外生，也希望110學年下學期可以恢復。

(中時 )