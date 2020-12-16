《清實錄‧世宗憲皇帝實錄》卷十記載：「臺灣地方，自古未屬中國。」（圖／取自臉書「反洗腦課綱學生陣線」）

在蔡政府「親美抗中」政策下，兩岸局勢堪稱近年來空前緊張，也讓不少民眾反中情緒被挑起。值此之際，一張清朝雍正皇帝時期史書，寫著「臺灣地方，自古未屬中國」的照片，讓綠媒與綠粉興奮瘋傳，甚至封雍正皇帝為「台獨教父」。國民黨前立委蔡正元則舉出六大例證打臉，不僅痛批「綠媒和綠網民，又蠢又無知」，更嗆「綠媒和綠網民的蠢，真是筆墨難以形容」。

根據《清實錄‧世宗憲皇帝實錄》卷十記載：「臺灣地方，自古未屬中國。」這是雍正皇帝對平定了台灣的朱一貴事件的福建官兵所頒布的詔書，這句話的白話文解釋就是：「臺灣這個地方，自古以來從未屬於中國。」這張歷史典籍的照片在網路廣傳，成綠媒與綠粉的心頭好，甚至稱雍正皇帝是搞台獨第一人，亦有人封雍正皇帝是「台獨教父」。

蔡正元今日在臉書發文痛批，綠媒拿到一份雍正的詔書，內容提到台灣「古未屬中國」，於是就嗨（英文high，指開心之義）得不得了，說雍正皇帝也是台獨份子，「綠媒和綠網民的蠢，真是筆墨難以形容」。

蔡正元表示，台灣在1624年前的確是「無主之島」，亦即不是任何國家的領土；1635年後荷蘭東印度公司，展開統一台灣島的戰爭，台灣成了荷蘭的一部份，雍正皇帝說台灣古未屬中國，就是這一段歷史，在荷蘭統治時期，台灣只有很少的中國外勞，台獨份子的祖先都還在中國大陸，當「堂堂正正的中國人」。1662年鄭成功征服荷蘭人，把台灣打造成反攻基地，從此台灣才成為中國領土，台獨份子的祖先才有機會，靠著鄭成功軍隊保護，陸續移民台灣島；1683年康熙派施琅擊敗鄭克塽，隨鄭家武力來台的中國人，大都成「中國豬滾回去」了。

1685年康熙大舉鼓勵中國人，在康熙軍隊保護下移民來台，當時統計有男性28,480人、女性有24,422人，台獨份子的祖先也開始有機會移民來台；1689年台灣發生大地震，經濟狀況不佳很多人回福建廣東，中國男性只剩16,276人、女性只剩13,955人，很多台獨份子的祖先回大陸，不久又回台灣。

蔡正元強調，這些客觀的資料證實了六大關鍵：第一，台獨份子的祖先都是，中國統一時才能移民台灣的中國豬；第二，台獨學者說，「只有唐山公，沒有唐山嬤」，都是不學無術的謊言；第三，台獨教科書說，康熙有渡台三禁令，根本就是徹頭徹尾的瞎掰，台獨份子的祖先都是在康亁雍正正當當移民來台；第四，台獨人士說，中國人都是偷渡來台的羅漢腳，根本是誣衊先祖的鬼扯蛋，八堡圳、大安圳等灌溉系統的興建，全部是中國大陸移入台灣島的資金，並動員舉家舉村舉族移民來台興建；第五，台獨人士隨便拿一張渡船票，就指稱是偷渡的證據還印在教科書，實在有夠白癡，偷渡還要開船票，真以為別人也是白癡；最後，要台獨很簡單，就說台獨有足夠武力可以台獨，沒有足夠武力整天巴望美軍，也沒有用。

蔡正元更加碼抨擊：「尤其是外省人第二、三代，才剛移民來台不久，為了搞台獨，表演各種丟人現眼的把戲，否認中國血統的小丑樣，讓人覺得不要臉到極點，就更不值得提了。」

(中時新聞網)