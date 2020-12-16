新冠肺炎疫苗，來台的國際移工也可以打！因應國際疫情持續嚴峻，但國際移工因爲高風險對象，原先不在中央流行疫情指揮中心首波接種對象，指揮官陳時中今天宣布，包含機構內與家戶內的照顧者，不分國籍，都會列入公費新冠肺炎疫苗首波接種名單，他強調，「風險不會因為你是什麼人就改變」，但數量是否夠用？他說「要好好算一下」。

指揮中心日前公布優先施打者依序是醫事人員、中央與地方防疫人員、警察憲兵、照顧及社福機構的工作人員及受照顧者、軍人。第六順位以後依序有64歲以上長者、19到64歲具重症高風險相關疾病者、罕見疾病及重大傷病者、50到64歲成年人。

而據勞動部統計，截至今年10月底為止，我國移工約有70萬餘名，其中社福移工達25萬餘人，多數為家庭看護工達23萬餘人，但也有１萬5000餘名移工在養護機構工作。而這群國際移工工作與照服員相同，一樣是接觸高齡長輩、慢性病患者，暴露在一樣風險，但25萬名印尼籍社福移工卻不在列。

對此，陳時中今天宣布，包含機構內與家戶內的照顧者，不分國籍，都會列入公費新冠肺炎疫苗首波接種名單，他強調，「風險不會因為你是什麼人就改變」，但數量是否夠用？他說「要好好算一下」。

但是否為優先名單？指揮中心發言人莊人祥表示，有待傳染病諮詢委員會預防接種組（ACIP）討論。

(中時 )