天后王菲和小她11歲的謝霆鋒各自歷經一段婚姻後，6年多前世紀復合，今(16日)周刊報導，兩人疑似熬不過7年之癢，私下已經各玩各的，形同分手，對此，港媒求證王菲朋友，對方回應全是「瞎說」。而身為王菲前夫的李亞鵬，最近很巧的在節目中選唱王菲名曲〈因為愛情〉，唱著唱著若有所思，不知是否是想起了過往回憶。

王菲今年出席「草莓音樂節」，在台下隨音樂起舞，手機跳到遺失，還親自到失物招領處認領感謝，影片流出引發網友熱烈討論，大讚天后私下直率可愛，然據《鏡週刊》報導，短片中王菲身旁的男子Ryan，原本是她的10年粉絲，因為巧合成為好友，兩人形影不離，又因今年8月謝霆鋒慶生，不見王菲身影，外界因此傳出鋒菲情淡。

李亞鵬最近在節目裡唱〈因為愛情〉。（圖／翻攝自新浪微博）

王菲、謝霆鋒2000年參加電影《花樣年華》的慶功派對後，被拍到大方牽手離開，正式公開戀情，又被稱為「世紀牽手」，兩人分合多次，各自結婚又離婚後，2014年被拍到世紀復合，雖然6年多來兩人常被傳情變，但謝霆鋒總透過公司否認，如今又傳分手，據《東網》報導，王菲友人澄清：「瞎說！」

而王菲前夫李亞鵬最近情場得意，和彝族美女新歡「海哈金喜」爆出熱戀，很少參加綜藝節目的他近日參加節目《你好生活》，為主持人尼格買提的高齡父母慶祝結婚紀念日，李亞鵬難得開金嗓，和沈夢辰選唱王菲的〈因為愛情〉，引發網友熱議。

(中時新聞網)