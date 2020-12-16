民進黨前立委謝欣霓昨(15)日自爆在外用餐時，遭到民眾抗議萊豬相關議題，但謝欣霓脫口說「你也吃了20年的口蹄疫豬，怎麼不出來反抗？」這句話讓資深媒體人謝寒冰怒了，在直播中痛批謝欣霓的說法，這樣簡直是在汙衊我國豬農對於防疫的努力，再度傷害台灣養豬產業。

謝欣霓昨晚在臉書中指出，她與家人、朋友一同到餐廳用餐，沒想到有民眾認出她，突然對著謝欣霓大聲呼喊「我不要吃瘦肉精！」對此，謝欣霓冷冷回了一句「我也不吃瘦肉精，這是你自己可以選擇的」；而該民眾堅持反對瘦肉精，這讓謝欣霓火了，脫口指出台灣是口蹄疫疫區20年，台灣民眾也吃了20年的口蹄疫疫區的豬，怎不見民眾出來反抗？

這個說法讓謝寒冰火了，怒轟謝欣霓的這個說法簡直就是在汙衊台灣豬農一直以來的努力，台灣口蹄疫問題努力了23年，終於在今年成功拔針，可以對外輸出豬肉，謝欣霓現在這個講法根本就是在以偏概全、無端抹黑，民進黨到底想要傷害我國豬農到甚麼地步才肯善罷甘休？

台灣曾是全球第2大豬肉出口國，1997年口蹄疫爆發後痛失國際市場，撲殺385萬頭豬隻，終於在23年後，今年6月16日獲得世界動物衛生組織（OIE）審查通過成為非疫區，由於落實嚴格邊境把關，也是亞洲少數沒有非洲豬瘟的國家。謝寒冰呼籲謝欣霓不要再胡說八道了。

(中時新聞網)