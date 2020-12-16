中和圓通路瓦斯管線破裂漏氣 警消封路找漏點已止漏 15:552020/12/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瓦斯洩漏點已於下午3時29分止漏。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（16）日下午1時30分左右，新北市中和區圓通路許多民眾聞到濃濃瓦斯味，經向119報案及通報瓦斯公司，瓦斯公司人員在圓通路257巷口發現係外露的瓦斯管線破裂，瓦斯濃度2000ppm，新北市消防局隨即出動水線防護，並由中和警分局派員在場交管。 瓦斯公司人員立即處置，下午3時29分洩漏點已止漏，目前已開放道路通行，瓦斯公司人員仍在場後續處理，預計晚間11時完成修復。 士林地檢署保全偷拍女如廁4個月 判25罪得易科180萬餘元 3顆麻糬400萬 開錯發票急找客 (中時 ) #瓦斯 #人員 #3時 #29 #圓通路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄深夜大火 疑電動車充電爆炸 11:162020/12/16 社會 台南市發放逾171萬個口罩守住疫情 城市安全民眾安心 09:002020/12/16 政治 冬日暖羊 白衣戰士暖心暖胃 04:102020/12/16 兩岸新聞 賈靜雯燒椒麵標示不全挨罰下架 04:102020/12/16 娛樂新聞 誠品生三路搶市 expo業績逆勢增 04:102020/12/16 產業．科技 暖心湯圓玩色耍甜 04:102020/12/16 時尚消費 宜蘭食品購入公糧 抽驗全合格 04:102020/12/16 生活新聞 大逆轉 男老闆被控餵毒槍殺同志愛人更三審判無罪 11:262020/12/16 社會 一氧化碳預防日 郭彥均出演宣導短劇 17:502020/12/16 社會 演出倒數5小時 莫斯科古典芭蕾舞團4人確診 13:532020/12/16 生活 陳時中無意取消藝文泡泡 維持有助台灣國際能見度 14:392020/12/16 生活 社會熱門新聞 曾是奧運柔道國手 「金牌」所長嚴國哲病逝醫院 - 社會 男山中撐41天 靠家屬垂掛食物保命？曝山洞狀況驚嘆：天公仔子 - 社會 男中橫失蹤40日奇蹟生還 消失關鍵竟在「撿錢」 - 社會 400萬發票女客現身了！曾記淚謝：1年份麻糬免費吃到爽 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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