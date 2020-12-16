今（16）日下午1時30分左右，新北市中和區圓通路許多民眾聞到濃濃瓦斯味，經向119報案及通報瓦斯公司，瓦斯公司人員在圓通路257巷口發現係外露的瓦斯管線破裂，瓦斯濃度2000ppm，新北市消防局隨即出動水線防護，並由中和警分局派員在場交管。

瓦斯公司人員立即處置，下午3時29分洩漏點已止漏，目前已開放道路通行，瓦斯公司人員仍在場後續處理，預計晚間11時完成修復。

(中時 )