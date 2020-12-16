朱立倫和侯友宜一前一後抵達，也先後離開。(蔡依珍攝)

侯友宜和桃園市議長邱奕勝等人坐一起，朱立倫則坐舞台另一側。(蔡依珍攝)

侯友宜代表唸祝禱文，朱立倫和桃園市議長邱奕勝在旁。(蔡依珍攝)

新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫16日連袂出席靈鷲山水陸法會，面對侯聲勢水漲船高，朱被問及「侯朱配」的可能性時，三度強調侯在當新北市長，全力拚市政，重申2人是好夥伴、好朋友，要大家不要想用任何方式見縫插針，也呼籲桃園市長鄭文燦市政優先。侯則拒絕受訪，快步離去。

朱立倫和侯友宜2人16日下午赴桃園巨蛋參加靈鷲山水陸法會，但2人不但座位未安排在一起，合照也未並肩，就連進場後離去都是一前一後「王不見王」。

面對侯聲勢如日中天，「侯朱配」甚囂塵上，朱立倫會後受訪表示，自己跟侯友宜是幾十年的老朋友、老同事，大家都知道侯現在在擔任新北市長，一定會全力拚市政，絕對不談政治，「我也一樣！」，朱強調自己現在就是做好公益和教授的工作，為台灣走透透，呼籲大家不要扯政治問題，更不要想用任何的方式見縫插針。

記者問及朱以前是侯的老闆，有無可能擔任副手？朱聞聲打斷強調，他跟侯一直都是夥伴，向來是搭檔、好朋友。

桃園市長鄭文燦屢屢南下高雄和高雄市長陳其邁合體，「燦邁配」可能成為勁敵，朱立倫對此表示，他以桃園縣老縣長的身分提醒鄭，把市政做好為優先，相信鄭一定全力為桃園打拼加油。

朱受訪完畢侯才緩緩現身，但面對記者「侯朱配」等的提問都微笑不語，快步離去。

(中時 )