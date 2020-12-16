零嘴、餅乾口味琳瑯滿目，但隨著選擇愈多樣化，有些商品也消失了。有一名網友問及「最懷念哪些絕版的食物？」貼文一出，立刻吸引網友蓋高樓回應淚推「歐斯麥巧克力餅乾」，並直呼「都找不到替代品」。

該名網友14日於PTT八卦板分享，小時候很喜歡吃一種零食是白色盒裝，內裝一顆顆類似口香糖，吃起來有點硬，是水果口味的果，除此之外，還有美研社的「檸檬尬冬瓜」，原PO透露，由於小時沒有零用錢，待長大有錢時反而買不到了，他問及「你最懷念哪些絕版的食物？」

文章曝光後，引起網友熱烈回應，包括「麥當勞板烤雞腿堡、奶昔及焦糖冰炫風」、「溫蒂漢堡」、「小騎士德州炸機」、「圓柱型的三色冰」、「條子杯杯」、「健素糖」、「7-11思樂冰」、「舊版健達出奇蛋」、「輕鬆小品冰淇淋牛奶」。

當中最多網友點名的是「歐斯麥巧克力夾心餅乾」，表示自己一次可以吃上一條都沒問題，但自從它從市場中消失後，它牌都找不到跟它一樣口感，到目前為止都找不到替代品，令人懷念。

(中時新聞網)