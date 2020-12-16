農委會的台灣豬標章一旦申請通過後，獲標章商家就會顯示在網站上供消費者查詢選擇。（農委會提供）

距離含萊克多巴胺美豬進口僅剩15天，為達到明確標示產地，衛福部統一印製的「台灣豬貼紙」已於零售市場發放，然而該貼紙與農委會發放的「台灣豬標章」無論在圖形還是配色都十分相似，讓攤商十分困擾，網友笑說「果然有政府會做圖。」

因應萊豬進口做到清楚標示的把關，農委會11月起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，而11月26日行政院長蘇貞昌公布衛福部統一印製、供批發商自行運用的兩種標章，圓形綠底金邊為台灣豬，粉底藍邊三角形為進口豬，上述兩標示貼紙可在經濟部官網自行下載。

東門市場豬肉攤張采婕表示，台灣豬貼紙與需要申請的台灣豬標章實在太像，很考驗「大家眼力」，不懂農委會標章弄好好的為什麼其他部門也要出類似貼紙。

許多網友紛紛表示，「根本都在亂發，沒求證是否為溫體，反正有肉就有貼紙，都不知道發這些貼紙到底有什麼意義？」、「一個部門做一種貼紙，真的是有政府、會作圖」、「年底銷經費吧」。

農委會副主委黃金城指出，近幾天各單位都到肉攤去把標章拿給家，不過衛福部的標章只會區分台灣豬及進口豬，農委會的台灣豬標章是需要申請的，兩者本質上還是不一樣。

另外申請農委會的台灣豬標章，一旦通過取得後消費者後，獲標章商家就會顯示在網站上，目前台灣豬標章申請逾8000家，預計年底可超過1.5萬家。

(中時 )