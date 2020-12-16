南韓演藝圈模範夫妻Rain與金泰希，結婚3年育有2名寶貝女兒，家庭生活低調又幸福。不過，他們倆的首爾住處大門2月被兩個老人砸開，並闖入房內討債，今法院判決出爐，犯人處以罰款70萬韓幣（約新台幣1.8萬）及緩刑一年。

Rain前年爆出其父母20年前經營糕點店時，借了2500萬韓元（約新台幣64萬）的米和現金，卻沒有如期償還，Rain當時稱會盡力解決，未料今年2月位於首爾龍山區豪宅被債主闖入。

根據韓媒報導，16日據首爾西部地方法院傳出的消息指出，10日已經對涉案的79歲老翁和73歲老婦處以70萬韓幣（約新台幣1.8萬）並緩刑1年執行。據悉，兩名犯人主張Rain的爸爸欠了20年的債務未還，來到Rain的住家大門討錢，犯罪時老翁大喊：「快還米錢」，老婦負責砸碎大門的開關，並推開潛入。

法官說明判決理由，「雖然考慮到受害者方面承受了相當大的精神痛苦，但表示不願加以處罰，再考慮雙方在艱苦時期互相交流相處，兩老現在都年事已高。」不少網友看到最終判決，紛紛讚揚：「Rain夫妻心善饒過他們」、「太善良了」。

(中時新聞網)