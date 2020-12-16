新台幣匯價今天盤中匯價再創23年新高，盤中最高匯價28.121元，外資今天轉賣為買，大買台股近300億元達293億元。雖然新台幣持續向28元整數關卡迫近，但匯銀人士認為，明年出口商拋匯的壓力會減輕，台灣明年出口動能不會像今年這麼俐落，28元整數大關應該就是一個分水嶺。

上周外資淨賣出台股，但台股加權指數仍持穩於萬四，且出口商年底拋匯需求及疲弱美元使台幣整周呈現升勢，實質交易區間則上升至28.1-28.3，最終收在28.440，周升幅0.28%。

匯銀指出，進入歐美聖誕假期，預期外資將偏向匯出，且交易將轉為清淡，預計台幣將呈現區間盤整。但今天外資反賣為買台股。致使台股午盤爆大量，達10.97億美元。

匯銀指出，影響新台幣匯價的因素大致包括：進出口商的貿易順差、壽險的新台幣供給量、外匯存底等。明年對新台幣升值的力道會放緩，出口商拋匯將不如今年。因此，目前看來新台幣兌美元匯價在28元會有支撐。

(時報資訊)