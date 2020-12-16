威潤(6465)今(16)日傳捷報！最新宣布奪下日本最大汽車零件製造商、也是一線供應商(Tier 1)的摩托車車聯網專案，雙方將攜手於印尼導入摩托車監控ODM產品，預估自2022年起，三年內將創造新台幣十億元以上的營收，緊接著更將進一步瞄準整個東南亞每年超過1300萬輛的摩托車新車市場，搶攻市場規模粗估至少新台幣百億元以上的商機。

威潤董事長湯潤闊表示，要拿下日本大型企業的ODM訂單，需要投入的不只是你最好的研發人員，甚至還得耗上好幾年的時間，威潤在日本第二大機車製造商的電動摩托車監控ODM產品專案、及日本最大汽車零件製造商的各式ODM專案上投注大量資源與時間，這些投資並不會立即反應在業績上，甚至還需要承擔短期的虧損，但一旦開始收割，即有機會看到長期且爆發性的成長。

自2019年合作冷凍車空調監控專案後，這已是威潤第二度自該Tier 1製造商手上獲得大型專案，目前雙方針對第三個可能的專案，即產業趨勢交通運輸行動服務(Mobility as a Service，MaaS)相關產品，也正展開密切討論。

威潤表示，明年起公司營運發展將邁入第二次成長期，除了與日本最大汽車零件製造商、日本第二大機車製造商等大廠合作的各式ODM專案將成為挹注未來營收的強勁動能，自有品牌部分也同步扎根智慧車聯網領域，已結盟業界全力開發結合AI、雲端、影像處理、衛星定位監控器的完整解決方案，搶攻北美逾新台幣五百億元商機的智慧車聯網市場大餅。威潤雙引擎效益持續發酵，未來十年營運樂觀。

近年來因東南亞經濟迅速崛起，人口密集度提升與快速都市化，使各國政府不得不對交通問題提出解決方案，其中智慧車聯網、智慧交通管理等概念尤其受到東南亞政府關注，日本最大汽車零件製造商嗅到東南亞的市場商機，放眼摩托車保有量與銷量占據東協之冠的印尼，將聯手威潤推出適用於後裝市場的摩托車監控ODM產品，滿足多元應用的需求，雙方已針對此合作案進行多次產品研討會議，並已擬定量產時程。隨著專案推展，此產品有望擴及整個東南亞、甚至搶攻前裝市場，龐大商機可期，威潤為該製造商的合格供應商、也是其在衛星定位監控產品領域的唯一外包協力廠商，技術含金量與品牌行銷力備受肯定。以目前雙方合作的態勢來看，未來每年均有機會自該製造商手中獲得1至2個大型專案，可望為威潤長期營運帶來驚人的助益。

除了承接日系大廠ODM專案有望帶動未來成長力道外，威潤強調，結合AI、雲端、影像處理、衛星定位監控器的智慧車聯網是車載資通訊產業發展趨勢，因此以自有品牌ATrack推出相應解決方案也是公司未來十年最重要的策略佈局。

(時報資訊)