台南市農業局長謝耀清（左二）視察新化果菜市場工程。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化果菜市場將從新化市區中心遷建至南175市道旁土地，目前工程進度已達47％，市政府農業局長謝耀清15日視察工程，叮囑施工廠商盡速趕上工期，希望工程於明年6月30日如期如質完成。

農業局表示，新化果菜市場興遷建工程總經費4億9782萬元，工程特色包括屋頂綠化易散熱、流線型設計；市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好；出入口人車分流、進卸貨動線順暢；機能區位清晰易辨識等。

新化果菜市場新建工程因丘體植被屋頂顛覆以往傳統設計，屋頂部分邊緣可以下降至地面，與周邊的地景相連，備受外界矚目，未來將成為南台灣重要果菜批發市場，也成為當地新地標。

該工程也取得候選綠建築、智慧建築雙證書，且榮獲「2020國家卓越建設獎」規畫設計類卓越獎，吸引新北市政府、高雄市政府都前來觀摩與交流。

謝耀清現場視察後叮囑廠商加緊趕工，希望能於明年順利啟用，提供民眾衛生又安全的蔬菜與青果，提升在地農特產品行銷及交通旅遊，創造台南新亮點。

(中時 )