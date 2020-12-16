高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩公開反萊豬，高雄市政府警察局要求到案說明。（圖／摘自我+1臉書）

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，長期關注萊豬議題，曾指出萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍，且美國人近幾年平均壽命降低，雖還未有研究是否與萊劑有直接關係，但他呼籲政府，只要有疑慮都應預防。今（16）日卻傳出，蘇偉碩因不斷反萊豬竟遭「查水表」，高雄市政府警察局通知他25日到案說明。

臉書粉絲專頁「我+1」PO出高雄市政府警察局通知書，於12日發文，依《食品安衛生管理法》要求蘇偉碩25日到案說明，並要他準備有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料。

「我+1」臉書批說，「陳其邁太扯太囂張」，蘇偉碩醫生本其專業良心，指出萊劑對健康的危害，竟然被高雄市警察局查水表，「這個東廠政府，好像得了失心瘋一樣」，若要查蘇偉碩，是否先查查當年說「開放瘦肉精豬肉，總統下台」的陳其邁。

陳其邁太扯太囂張 蘇偉碩醫生本其專業良心 指出萊劑對健康的危害 竟然被高雄市警察局查水表 這個東廠政府 好像得了失心瘋一樣 陳其邁 你要查蘇偉碩 要不要先查查當年說「開放瘦肉精豬肉，總統下台」的陳其邁 陳其邁說萊豬有問題就沒事 別人說萊豬有問題就要被查水表 由我+1 發佈於 2020年12月15日 星期二

蘇偉碩10月出席衛環會院會曾表示，萊克多巴胺的影響並非只有心臟的毒性，還有生殖的毒性，且果蠅實驗指出可能還會短命，而萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍，不要說是250倍，只要是1/250，都不該讓小朋友接觸，強調「沒吃萊克多巴胺真的不會怎麼樣」。

10月26日萊豬公聽會中，蘇偉碩提到，有人質疑3億美國人吃了萊豬21年都沒問題，他直言「美國人要出代誌了！」1999年萊克多巴胺正式合法進入美國食物鏈，2015年開始，美國人平均壽命減短了，跟萊克多巴胺是否有關，科學界應該去研究，但事實是美國人的平均壽命減短了，就科學上的預防原則來說，我們有權利踩煞車，難道要等出事嗎？

(中時新聞網)