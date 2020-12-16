22歲「IG女神」馮天蔓外型甜美、身材火辣，日前因誤PO出自己的「半裸露點照」，成為了網路焦點，事後她崩潰痛訴，因為1張從未想過要與任何人分享的照片，讓她遭受難以想像的性、語言暴力，不過現卻有網友爆料，她的私密照會外流，其實背後早有陰謀。

馮天蔓大學時就是網路知名正妹，因網劇《詭探前傳》廣為人知，不過日前卻意外將自己的「躺床露點照」上傳IG，雖然她立刻刪文，但照片仍在網路瘋傳，事後她表示收到不少酸民的性、語言暴力，雖然自己是公眾人物，但不代表「要被貼上仇視女性的標籤」，坦言「沒有預備去承受這種不能形容的傷痛」。

據《香港01》報導，有網友爆料，馮天蔓誤傳私密照是預謀的，透露她當時只是假裝不小心上傳，成為焦點後，立刻將IG設為私人帳號，吸引大家追蹤，之後再變回公開帳戶，她也因此多了幾萬個追蹤人數，剛好之後她的網拍店上線，網友直指「她早就鋪好路了」。

雖然無法證實爆料網友所言真假，但仍引起熱議，不少人也挖出她的黑歷史，表示她賣得衣服全是淘寶貨，但定價卻貴了4倍，且她被指是拜金女，專門靠近有錢的男士，也有人爆料她曾搶過友人的男朋友。

(中時新聞網)