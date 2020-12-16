去年涉嫌在日本京都動畫公司（京阿尼）縱火、造成36死慘劇的42歲犯嫌青葉真司，京都地檢署經過半年鑑定，認定青葉縱火時具有刑事責任能力，今天以殺人罪等將其起訴。

日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室2019年7月18日遭縱火，造成36人死亡、33人輕重傷慘劇，是日本平成年代（1989年到2019年）最嚴重的殺人事件。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，搜查相關人士表示，青葉今年5月被京都府警方逮捕後，承認犯行，供稱自己「怨恨京阿尼」、「我的小說被盜用所以放火」、「使用汽油的話，就能殺害很多人」等語。

京都地檢署從6月9日到12月11日約半年期間，為調查青葉在事件當時的刑事責任能力而將其拘留，經由專門醫師進行精神鑑定，認定青葉事前準備凶器、是計畫性犯案，當時具有刑事責任能力，因此今天以殺人、縱火等罪名將其起訴。

青葉涉嫌在去年7月18日上午10時30分左右侵入位於京都伏見區的京阿尼的第一工作室，潑灑汽油並縱火，燒毀3層樓的鋼筋水泥建物。

青葉在?火後本身也因燒傷面積逾9成重傷住院，死亡率一度超過95%，經過醫師搶救才撿回一命，京都府警方等到青葉傷勢稍微恢復後，才在案發後逾10個月、今年5月27日正式將其逮捕。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1091216

(中央社)