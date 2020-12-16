學生細心將電扇一一拆解，進行灰塵清除及上油等工作。(吳建輝攝)

學生仔細聆聽老師指導要領，一共完成122支電風扇清潔，剩下的將再安排時間處裡，(吳建輝攝)

老師及學生也細心的跟長輩解說，如何清潔電風扇以及保養問題。(吳建輝攝)

日前屏東某老人之家發生火警，當時一共疏散40人，有8名住民及工作人員受到輕傷，警消研判，起火原因是電風扇運轉過熱自燃，彰化縣田中鎮衛生福利部中區老人之家考量安全，預防性安排檢查，隔壁達德商工電機科老師許世宗得知後，便出動「電機科家電服務隊」學生，免費幫老人之家健檢保養3百支電扇，讓老人之家主任陳淑美直呼，好暖心。

「達德電機科家電服務隊」16日一早出動30位學生，在電機科主任賴振龍，老師許世宗的帶領下，來到衛生福利部中區老人之家，從上午9點開始，將怡養大樓內122支立扇、桌扇等全部拆卸下來，進行馬達灰塵清潔、上油等保養避免電扇過熱自燃。

衛生福利部中區老人之家陳淑美家主任表示，老人之家內所有電扇都有列冊管理，維修保養也約每半年會進行一次，但僅有一位水電同仁負責，面對無此龐大的數量，總要花很多時間完成，感謝達德商工老師及學生，運用所學技能，來幫助長輩，學以致用回饋社會。

許世宗老師說，整個服務過程，讓學生做中學，學中做，連結學習目標及盡善社會責任，還能敦親睦鄰，也建議民眾，居家常用的電風扇，若不定期清潔保養，也是會有潛在的危險，甚至變成起火點，建議民眾要定期清潔，來避免憾事發生。

達德商工許維純校長表示，事實上是學生看到新聞，主動向老師發問，讓老師想到隔壁的老人之家，促成這樁美事，主動連接社區資源，讓學生運用在校所學之技能，有意義的關懷長輩，是非常值得肯定的教學活動。

(中時 )