余文樂2017年迎娶皮帶千金王棠云，繼2018年迎接兒子「Cody」後，今年更迎接女兒出生，可以說湊得一個「好」字，不過早產的女兒出生時僅有1000公克，讓老婆王棠云見狀在保溫箱旁崩潰痛哭，讓人備感不捨。

王棠云稍早在IG表示女兒在懷孕28週時就提早報到，因為早產緣故一直在加護病房裡，而她透露住院安胎過程中，手打安胎點滴打到沒地方可打，尤其聽到醫生告知要撐到至少28週，小孩存活率才會高，心情就會特別低落，尤其當羊水破後，一度陣痛到無法入睡時，還要面臨醫生轉達早產兒面臨到的種種風險，更是讓她脆弱到止不住淚水，但好在老公余文樂的支持和鼓勵，以及身邊家人、姐妹無私陪伴，才成為支撐住她的最大力量。

不過手術過程中太擔心女兒狀況，讓王棠云控制不了情緒淚崩，因此被麻醉睡著了兩次，她也提到在術後第二天才坐輪椅去看女兒，看到她躺在保溫箱裡，好不容易放下心中大石，未料體重僅1000公克的女兒，身體卻插上無數管線，讓她當下在保溫箱旁崩潰，自責沒有保護好女兒，讓一個小小身體承受如此多痛苦，但慶幸的是女兒現在已經順利出院了。

經歷過這一段煎熬，也讓王棠云特別感謝老公余文樂，在這段時間一直給予力量，更感性告白：「謝謝你讓脆弱的我堅強走過這一段，謝謝你這麼勇敢的陪伴我，謝謝你愛我，我們會一起好好疼愛這個太想跟我們相見然後提早出來的女兒」，讓所有人都感動的紅了眼眶。

(中時新聞網)