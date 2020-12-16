有媒體報導稱陸委會將修正「香港澳門關係條例」第31條，拿掉港資可等同外資的規定。陸委會今天澄清表示並非事實。

據自由時報報導，指出「無論中資未來如何藉港資包裝，或用商業文件、資金多層轉手掩人耳目，依據修法後相關規定，可由主管機關來認定為中資，以杜絕遏止『假港資、真中資』來台滲透」。

陸委會今日主動發布新聞稿回應，指出現行「香港澳門關係條例」第31條規定，港澳資來臺投資係準用外國人投資條例之規定，此一規定係適用於單純的港澳資金。但是，隨著近年中國大陸刻意藉由陸資或在港澳的陸企或陸人，加大對港澳投資及經濟融合的力度，甚至刻意模糊陸港澳彼此的界線，故而港澳資涉陸因素也不斷提高。

陸委會說，已針對此一問題研議強化管理的方式，修正「香港澳門關係條例」第31條規定是選項之一，但從未有「將修法刪除港資等同外資」之規劃，媒體報導造成外界誤解，特予澄清。

陸委會表示，對於我國經濟、產業發展具有實益之港澳資金及專業人才等，政府秉持兼顧國安管理之既定原則，歡迎來臺投資及發展，政府也會給予必要協助；另一方面，政府也會視港澳情勢發展，適時檢討修正相關政策及措施。

(旺報 )