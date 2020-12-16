邱姓男子上月騎機車闖入中橫公路管制路段後，棄車跳入百米深懸崖後失蹤，當地居民楊東波昨晚上山打獵時，意外發現邱男在一處山區涵洞通報警方，讓失蹤案圓滿落幕。

37歲的邱男上月6日傍晚，騎機車闖入中橫公路管制路段，棄車後跳入百米深懸崖，台中市政府消防局、民間搜救隊連日搜救，日前更出動空拍機、搜救犬到溪底搜尋，卻都毫無所獲，家屬還一度認為警方延誤救援控告瀆職。

台中市和平警分局谷關派出所昨天晚間10時多，接獲當地居民楊東波報案指出，台8線1.3公里處對面廢棄電廠的涵洞內，發現一名男子躲藏，疑為失蹤多日的邱男，警方立即與消防局組成搜救小組，到達現場確認就是失蹤40天的邱男，奇蹟生存。

57歲的楊東波家住台中市和平區谷關地區，平時務農，種植柑橘與甜柿等農作物，偶而會到果園周邊山區打獵，他今天接受媒體採訪時表示，昨天晚間他一時興起，前往台8線大甲溪畔旁的廢棄電廠後山打獵，進入常去的涵洞中，頭燈一照就看到有人倒臥，「第一眼還以為是屍體馬上跑出來」。

楊東波說，他為確認對方是否還活著，又重回涵洞看清楚，發現躺在地上的人蓋著外套、防水布，他對著地上的人叫了幾聲，沒想到對方有回應，想到有可能是近日新聞報導的失蹤人口，趕緊用手機拍下，傳給認識的轄區員警，並趕往派出所報案。

楊東波帶著警方與消防人員組成的救援小組，重回發現男子的涵洞，確認就是失蹤多日的邱男。

楊東波說，邱男被發現時相當虛弱，可能頂多再撐幾天，還好昨天有去打獵經過涵洞，邱男能獲救真的是奇蹟。

邱男失蹤期間，家屬也對外公告懸賞新台幣50萬元獎金尋人，楊東波說，他事前不清楚有獎金這件事，若拿到獎金，一部份會用在果園改善設施，另外會購買搜救器材，捐贈給當地的搜救協會，以回饋社會。

另外台中市議員冉齡軒，本月初在市議會總質詢期間，曾建議台中市警察局前往轄內的廟宇參拜，祈求早日找到邱男，和平警分局長吳燕山昨天前往4間廟祭拜，當晚就獲報發現邱男的消息，讓吳燕山也決定返回祭拜的廟宇還願。（編輯：陳仁華）1091216

(中央社)