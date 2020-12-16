台南市這處公園發生阿婆遭猥褻事件。（程炳璋攝）

台南市某處公園11月中發生9旬阿婆遭30多歲男子隨機強押進公廁襲胸案，經管理員發覺，警方事後逮人函送妨害性自主法辦，偵辦期間加強嫌犯查訪頻率，社區居民已人心惶惶，台南地院14日裁定聲押獲准，解除居民恐懼。

台南市10月底才發生某大學馬來西亞籍女大生遭姦殺案，11月中旬某公園接著發生90多歲阿婆遭人隨機抓至公廁猥褻得逞案件，案發時幸好被社區活動中心管理員察覺，警方獲報事後逮獲30多歲男嫌犯。

這名男嫌精神裝態不佳，1年多前才因妨害性自主罪入獄，經強制治療獲釋，近來又犯案，引起社區警民高度重視。

案發地公園是當地長輩平時休憩場所，台南市還籠罩在女大生姦殺案氛圍中，社區出現隨機猥褻狼，連高齡女性都不放過，一度引起社區居民恐慌。

警方事後立刻逮捕嫌犯，依妨害性自主罪嫌函送偵辦。卻時機敏感不願對外聲張，偵辦期間暗中加強查訪性侵犯對象頻率，從每月1次增加到每周1次。

當地地方人士表示，嫌犯家境差，母子皆精神狀況不佳，經過法官預防性羈押，除了解除社區居民的安全憂慮、家人亦不用煩惱對嫌犯的照顧與經濟溫飽問題。

陳姓里長表示，這起案件屬突發狀況，嫌犯有精神狀況，獲知已遭關押後，居民都鬆了一口氣。

(中時 )