台北市政府再爆貪汙弊案！台北市工務局公燈處花卉試驗中心主任宋馥華，明知陽明山國際大旅館停車場違法占用公有地，事後雖騰空返還市府，公燈處已設圍籬，宋竟派員拆除圍籬讓業者使用，圖利業者90多萬補償費，另公燈處技工張家豪、黃銘鴻則勾結廠商收賄10萬，涉嫌、圖利貪汙。台北地檢署今指揮廉政署搜索花卉中心等10處地點，約談宋、張、黃3名公務員及4名廠商到案。

檢廉約談的7名被告，包括宋馥華、張家豪、黃銘鴻、紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全。

檢廉調查，陽明山國際大旅館因違法佔用公有地當作停車場，須支付補償費130萬元，但依照公燈處規定，若業者限期內返還，可減收補償費，業者事後依規定繳清減免的40萬元補償費後，公燈處已設圍籬，但業者卻仍繼續佔用。

今年1月間，宋馥華明知旅館業者仍繼續佔用停車土地，卻仍不作為，甚至宋男還派員拆除圍籬，涉嫌圖利業者補償費90萬元。

另外，公燈處技工張家豪及黃銘鴻2人負責路燈會勘、施工及發包採購業務，卻涉嫌於去年間協助4家業者較易施工及利潤高的品項施作，4家業者先後分別交付賄賂及提供飲宴招待，合計行賄張、黃2人共約10萬元，涉嫌行、收賄。

此外，業者林良益還因公司驗資不實，涉嫌違反公司法，檢廉一併查辦。

(中時 )