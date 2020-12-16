打「群架」時代來臨，花蓮地區飯店史無前例攜手合作，翰品酒店花蓮、福容大飯店 花蓮以及花蓮美侖大飯店首度合作，推出「CFP聯合通用券」，自2020／12／14起至2021／01／31止，憑券入住享宿、食、樂全包，平日雙人成行一泊二食只要4,290元，再免費招待一名兒童入住及升等家庭房，平日續住更只要2,600元起。

響應2020花蓮幸福聖誕城擴大舉辦，打破花蓮地區飯店彼此競爭的窠臼，落實「區域共生共榮」，一加一大於二，力量更強大！「翰品酒店花蓮」、「福容大飯店 花蓮」以及「花蓮美侖大飯店」攜手合作，推出史無前例的三館聯賣票券「CFP聯合通用券」。

自2020／12／14起至2021／01／31止，憑CFP聯合通用券入住原購券飯店，平日雙人成行一泊二食只要4,290元，可任選三館擇一使用美饌自助晚餐、三溫暖或宵夜小點之外，再享免費招待一名兒童入住及升等家庭房。

溫馨聖誕月，活動加碼更豐富！2020／12／14起至2021／01／31入住「翰品酒店花蓮」，享價值600元歡樂森林免費入園、12／19至12／27免費體驗館內聖誕活動、加贈308公車來回票券及和運租車平日六折、假日七折優惠。

入住「福容大飯店 花蓮」享免費騎乘最夯共享機車YATOGO四小時，省去煩惱交通問題。入住「花蓮美侖大飯店」平日住宿升等為家庭套房，持券迎賓贈送特選冬令食材的養身桂圓紅棗蛋糕乙條。

聖誕節是在寒冬中傳遞溫暖與愛，透過此次『2020花蓮幸福聖誕城』與『CFP聯合通用券』活動，讓整個花蓮籠罩在濃濃的佳節氛圍裡，享受煥然一新的心體驗。除了讓旅人來到花蓮感受聖誕氛圍外，更用心去體驗當地人文的溫度。更多詳情請洽各飯店訂房專線。

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