中天新聞52頻道12月12日正式在有線電視與MOD停播，最後一日最高收視率達2.53％，換算55萬5千人收看，而YouTube訂閱也突破220萬人。因應用最熟悉的電視收看中天新聞需求，網路上出現如何將手機接上電視的各種討論。串流電視平台OVO推出頻道80台特惠方案，獨家「開機直播串流頻道」專利技術，讓消費者用最簡單的方法、最低的預算，將從有線電視與MOD消失的中天52頻道，完美重現在電視機前。

電視看不到中天頻道，造成愛看中天的民眾觀看不便，盯著手機螢幕看太久超傷眼，將手機接上電視很麻煩，就算有智慧電視或電視盒，要從應用程式中找到中天電視直播還得花上一番功夫。OVO研發的「開機直播串流頻道」專利技術與多項貼心設計，讓觀眾一開機就直接全螢幕收看中天新聞，也能按遙控器數字鍵輸入52頻道或上、下轉台，使用方法就如同傳統電視。

OVO串流電視跟YouTube直播同樣屬於網路影音服務，因此沒有換照問題。而獲得合法授權的頻道內容，不但播送品質更穩定，還可將收入回饋到頻道及內容業者，支持台灣影視產業發展。

(時報資訊)