大陸浙江日前發生了一起車禍事故，有名61歲老翁當時正騎著三輪車在路上，孰料在一處分叉路口時，突然撞上了一輛要價3千多萬的勞斯萊斯，車身出現了長長一道刮痕，維修費恐怕上看百萬元，這讓家境清貧的老翁整個嚇傻，目前雙方仍在協商賠償事宜。

根據《都市快報》報導，事發於11月10日下午4時42分，從監視器畫面可以看到，本來直行的黑色勞斯萊斯突然右轉，後方一輛敞篷三輪車打算轉彎躲避，不巧旁邊還停了一輛白色轎車，短短5秒鐘的時間，三輪車就這樣衝撞上去，導致勞斯萊斯右側車身出現了好幾處嚴重刮痕。

（圖／翻攝自都市快報）

至於事故的責任劃分，警方指出「由勞斯萊斯車主承擔事故主要責任，三輪摩托車車主承擔事故次要責任」，雙方對於結果均無異議，不過老翁求情表示，家裡的經濟狀況不佳，還有長期生病的妻子要照顧，希望對方能考慮到他們家的特殊情況，酌情予以減免賠償。

（圖／翻攝自都市快報）

對此，勞斯萊斯車主透露，這輛車的落地價將近850萬元人民幣（約3650萬新台幣），由於車門被撞出一個大洞，只能換新無法維修，再加上還需鈑金及烤漆，光是這樣維修費就要20萬元人民幣（約86萬新台幣），不過幸好當初車子買了全額保險，希望保險公司能多承擔一點。

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(中時新聞網)