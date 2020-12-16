1999年5月23日高雄一名婦女被發現頭部中19刀慘死，警方起初發現報案的死者三子曾整理現場且延遲報案，而次子從住家趕來現場的時間不合理，但2人之後皆有無罪理由，全案陷入膠著；案發現場留有非死者、1大1小「血腳掌印」，以腳印比對後，可疑人士皆不符合，此外死者手中握有一搓頭髮，比對結果仍未果，此案至今成為懸案。

發生在三民區恆豐街的老婦陳王美命案，婦人陳王美1999年5月23日下午被發現陳屍家中，警方發現報案的死者三子陳明龍整理過現場、延遲報案時間；次子陳順益被通知從高雄縣蚵仔寮趕到現場時間不合理、並發現身上有不明抓痕，前額剃掉部分頭髮，因而鎖定二兄弟為調查對象。

1999年5月23日高雄一名婦女被發現頭部中19刀慘死，警方起初懷疑2名兒子犯案，但此案最終成了懸案。（中時資料照）

檢察官林應華當晚10時並指示警方留置陳順益深入調查，並將姊妹、媳婦等相關親人一併帶回相互查證。警方漏夜偵訊結果，陳順益一度指感情不睦的妻子陳美紅，曾持菜刀追殺他，同時，其妻也因與婆婆陳王美感情不和，曾揚言要殺陳王美，因此，警方也將陳女列入調查對象。

不過，三人經漏夜偵訊，陳明龍對整理現場、延遲報案，提出合理說明，以母親曾有摔落床下受傷情形，發現母親流血以為是又受傷才抱上床想予急救，等發現已氣絕才報案。陳順益雖對趕到時間無法自圓其說，但其所稱被通知到現場前，一直在高縣蚵仔寮住處洗車，警方查證這部分屬實。

由於兇案現場遺留有疑似兇手的血腳印大、小各一，24日上午警方將陳某兄弟及二媳婦陳美紅等人到兇案現場比對，與陳順益、陳明龍、陳美紅等三人的腳印均不相符。24日下午，檢察官林應華率法醫複驗陳王美的屍體，發現死者全身中了19十九刀，其中頭前額4刀、脖子2刀、左肩1刀、右耳1刀、嘴部1刀，傷口幾乎都在頭部，致命傷是頭額一處十公分長、三公分寬的傷口。

發生在三民區恆豐街的老婦陳王美命案，婦人陳王美1999年5月23日下午被發現陳屍家中。（中時資料照）

從死者被砍殺近20刀來看，兇手下手非常兇殘。法醫從死者傷口研判，兇刀應是死者家中放置在一樓廚房的菜刀，而死者死亡的時間，從現場血液未乾的情況研判，應是在被發現前不久。此外，警方在死者雙手中找到十餘根毛髮，研判是死者以雙手抵擋凶嫌持刀砍殺，3隻手指頭被砍斷時，自己的頭髮被砍斷因流血而黏在斷指處，也不排除是反抗時抓了凶嫌頭髮留下，為求慎重仍採集子媳等人的毛髮送化驗。警方也從死者雙手指甲內採到殘餘物。

24日下午，檢察官召開臨時偵查庭，針對警方偵訊筆錄，對陳順益、陳明龍、陳美紅及死者三媳婦、女兒等共五人進行複訊。檢察官偵訊重點在了解陳家兄弟、媳婦間來往情況，陳家的財產情況，初步了解死者沒有存款或保險。至於死者脾氣不好又易猜忌，不僅兄弟不和，婆媳也不和。

兇案現場遺留有疑似兇手的血腳印大、小各一。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

檢察官對陳順益被妻子通知母親死亡，以不到20分鐘時間，由高縣蚵仔寮趕到三民區現場，質疑陳某說詞不合理。但陳順益支唔其詞稱忘了時間，但堅稱是由蚵仔寮趕來。檢察官林應華複訊後，原本諭知陳順益交保候傳，但陳某表示沒有錢交保，檢察官考慮聲請羈押，但考慮死者後事待家屬辦理，決定將可能涉案的陳順益、陳明龍、陳美紅等三人飭回，但諭知陳順益限制居住，並應隨傳隨到。

由於警方對陳順益、陳明龍、陳美紅的說詞存疑，將視案情的發展，如果還是沒有突破性的進展，預定對三人進行測謊。警方指出，死者行動不便且重聽，又口齒不清，平日出門都必須依靠電動車代步，幾乎已到足不出戶地步，每天三餐都是自己在房內料理，生活背景單純，所能掌握的凶殺動機相當薄弱，因此全案至今都是朝熟人所為方向偵辦。

偵辦陳王美命案的三民一警分局25日晚間鎖定命案附近地區進行大掃蕩，將有前科的人士都帶回警局印腳掌印送刑事局比對，警方指出，腳掌印確定是凶嫌留下，是全案關鍵，另外警方也對與陳家有往來的親友進行調查，同時積極追查1名與陳家有嫌隙的乩童的行蹤。

陳王美家屬涉案可能性降低後，全案陷入膠著，唯一有力證據是凶嫌留下的2隻血腳印，另8枚可疑指紋及若干毛髮已送刑事局進行比對。

死者行動不便且重聽，又口齒不清，平日出門都必須依靠電動車代步，幾乎已到足不出戶地步。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

警方於25日召開專案會議後，仍認為凶嫌應是熟悉陳家起居習慣的熟人所為，將擴大追查與陳家有往來的親友，警方也不排除凶嫌是在大門虛掩情形下進入屋內，臨時起意行凶，但對凶嫌對行動不便口齒不清的老婦痛下殺手不解，懷疑是因吸食毒品後精神恍惚而瘋狂砍殺死者，因而決定擴大偵查範圍，將案發地點附近有吸食毒品、竊盜、強盜等前科的人士都列為清查重點。

25日8時起，三民一警分局動員全部警力鎖定自立路以東、鐵路以北、後火車站以西、九如路以南區域進行掃蕩，帶回有前科人士17人印腳印外，流浪漢也是清查重點。陳家次媳也告訴警方，數年前曾遭1名乩童詐財提出告訴，乩童遭通緝逃亡後曾恐嚇陳家，揚言要殺害他們作為報復，警方對這條線索不敢輕忽，已派員進行調查。該案至今未破案。

(中時新聞網)