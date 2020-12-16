立委徐志榮專程到場聆聽在地意見，並表示將全力向中央爭取預算。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處副處長詹彩蘋說明爭取設置頭份第二交道時程

頭份市長羅雪珠代表市公所爭取頭份第2交流道設在北橫公路。

苗栗縣爭取在頭份開闢第2交流道，由苗栗縣政府委託進行可行性研究報告出爐，16日上午在頭份市公所舉行說明會，與會的官員、民代幾乎9成以上支持在北橫公路開設新交流道，並希望是南北雙向的第4方案，縣府工務處將把民眾意見匯整送交高公局參考，全力爭取中央盡速核定興建。

頭份市第2交流道一案在苗栗縣內討論多年，近1年才有明確進度，影響到頭份市、竹南鎮、三灣、南庄等地區20萬居民交通權益，是當地民眾所關心的重要民生議題，因此，16日上午舉行的可行性研究報告說明會，包括立委徐志榮、頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、徐功凡、黎煥強、陳光軒、前頭份市徐定禎以及多名頭份市代表、里長等近百人，都關切這項議題到場聆聽報告，高公局也派員到場。

由苗栗縣政府工務處委託世合工程顧問公司承包的可行性研究報告，共提出隆頂街、科專2路、以及北橫公路等3個地點，5個可能方案，承包商將綜合研究結果，及各項方案比較一一報告，再由在地民意表達意見。

頭份市長羅雪珠代表市公所支持在北橫公路設置交流道，並且是南北雙向的第4案，包括前頭份市長徐定禎、縣議員張淑芬、徐功凡、黎煥強等縣議員，市代許銑倫、譚金榮、張家榮，以及多名里長全都贊成第4案，贊成意見包括未來可聯通北橫公路，增進竹南、三灣及南庄居民的交通便利，其中頭份河背地區民眾更可方便進出，不需再繞行頭份市區，更可發展頭份南邊，並且減少重車進入頭份市區，降低市區的車流量，直接由北橫及竹南聯絡道聯通頭份工業，以及用地徵收困難度較少等。

在場唯一支持隆頂街第1、2案的是民進黨籍縣議員陳光軒，他也是當初提案將隆頂街列入可行性研究的民代，陳光軒表示會尊重民意，如果未來決議在北橫公路設置交流道，他也會全力支持。

立委徐志榮則表示，交流道設置地點，他完全尊重在地頭份、竹南鄉親的意見，他的唯一職責就是到中央把經費要回來。承辦的縣府工務處將會把與會者意見匯整後轉交高公局參考。

第4案獲得頭份市當地9成民意支持。（謝明俊攝）

前頭份市長徐定楨到場表達支持在北橫公路興建交流道。（謝明俊攝）

(中時 )