大陸是澳大利亞龍蝦最大的出口市場，澳政府數據顯示，在2018至2019年度，該國龍蝦出口額共計7.52億澳元，其中約94％銷往大陸，隨著澳洲龍蝦出口大陸受阻，導致其國內龍蝦價格暴跌，民眾爭先搶購低價龍蝦，很多本地人都是「第一次購買龍蝦」。澳洲麥克唐奈港專業漁民協會主席羅傑·卡亭表示，這是他50年來目睹的最大行業危機。

據《澳大利亞人報》15日報導，伍爾沃斯超市開始實施「每人限購四隻龍蝦」的規定，科爾斯超市也將從16日開始實施同樣的限制。科爾斯超市在聖誕節前推出了半價龍蝦，西澳岩龍蝦價格降至每隻20澳元，今年的龍蝦採購量是去年的29倍，該超市一名發言人說，看到這麼多的顧客想要支持本地的海鮮產業，「真是太好了」。

在伍爾沃斯超市，也推出20澳元龍蝦，開賣以來，短短4天時間，連鎖超市的龍蝦銷量就達到去年整個聖誕期間銷量的兩倍多，伍爾沃斯預計，今年將賣出逾35噸龍蝦，而去年僅為6.5噸。伍爾沃斯的一名發言人表示，實施限購是為了確保更多顧客能在聖誕節前享用到龍蝦，自從上週在澳洲各地推出西澳岩龍蝦以來，民眾需求大漲，現正在努力補貨。

科爾斯和伍爾沃斯是澳大利亞最大的兩家連鎖超市，據統計，其合計佔有澳大利亞80％的市場。

不過，根據洲廣播公司（ABC）11日的一篇報導，伍爾沃斯的西澳岩龍蝦供貨商、杰拉爾頓漁民合作社首席執行官馬特·魯特（Matt Rutter）表示，不幸的是，漁民必須用更低的價格出售龍蝦。

澳洲海鮮批發店經理盧克·埃默里（Luke Emery）說，此次龍蝦大降價，「很多本地人都是第一次購買龍蝦」，一隻1.5公斤重的龍蝦賣100澳元，一年前，這樣的龍蝦會被運往大陸，賣到250澳元。大陸是澳大利亞龍蝦最大的出口市場，澳政府數據顯示，在2018至2019年度，澳洲龍蝦出口額共計7.52億澳元，其中約94％銷往大陸。澳洲廣播公司5日的報導提及，在盛產南澳岩龍蝦的維多利亞、塔斯馬尼亞、南澳大利亞等州，當地有漁民正在碼頭以每公斤30至50澳元的價格出售龍蝦。

澳洲麥克唐奈港專業漁民協會主席羅傑·卡亭（Roger Cutting）直言，這是他50年來目睹的最大行業危機，澳洲國內市場無法支撐該國龍蝦行業，而大陸市場對澳大利亞龍蝦產業至關重要，卡亭稱，在麥克唐奈港，多數漁民都「坐在那裡無所事事」，等待著來自大陸的消息。

(中時 )