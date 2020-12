每年到了12月,歲末年終的時候,受國外的影響,台灣的聖誕節氣氛也越來越濃,就像過年一樣,每個人腦海裡一定有一首應景的經典歌曲。而美國歌手瑪麗亞凱莉 (Mariah Carey)這首經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》更成為聖誕節經典不敗的名曲,自1994年發行至今,這首歌再度登上告示牌排行榜第一名。

有花蝴蝶之稱的美國歌手瑪莉亞凱莉,單單個人就締造近20首冠軍歌曲,傲人的紀錄至今無人能超越;要論傳唱度,每年到了聖誕節,這首歌總是會成為大街小巷的熱門播放歌曲。

去年(2019年),適逢這首經典歌曲發行25週年,《All I Want For Christmas Is You》首次拿下告示牌排行榜冠軍,時隔一年,這首歌的威力不減,在此歲末年終的時候,再度重回排行榜冠軍寶座;這讓瑪麗亞凱莉自己也在社群平台發文,對於再度奪下第一名覺得又驚又喜。

瑪莉凱莉經典神曲今年再度拿下冠軍 (圖/ IG / mariahcarey)

有網友更說,瑪莉亞凱莉真是唱對歌了,先不說其他冠軍歌曲,光這首歌每年聖誕節播一次,靠這首歌基本上應該吃穿不用愁;而另一首聖誕節經典歌曲《Last Christmas》也登上告示牌Global榜單前10名。

(中時新聞網)