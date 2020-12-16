每年到了12月，歲末年終的時候，受國外的影響，台灣的聖誕節氣氛也越來越濃，就像過年一樣，每個人腦海裡一定有一首應景的經典歌曲。而美國歌手瑪麗亞凱莉 (Mariah Carey)這首經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》更成為聖誕節經典不敗的名曲，自1994年發行至今，這首歌再度登上告示牌排行榜第一名。
有花蝴蝶之稱的美國歌手瑪莉亞凱莉，單單個人就締造近20首冠軍歌曲，傲人的紀錄至今無人能超越；要論傳唱度，每年到了聖誕節，這首歌總是會成為大街小巷的熱門播放歌曲。
去年(2019年)，適逢這首經典歌曲發行25週年，《All I Want For Christmas Is You》首次拿下告示牌排行榜冠軍，時隔一年，這首歌的威力不減，在此歲末年終的時候，再度重回排行榜冠軍寶座；這讓瑪麗亞凱莉自己也在社群平台發文，對於再度奪下第一名覺得又驚又喜。
有網友更說，瑪莉亞凱莉真是唱對歌了，先不說其他冠軍歌曲，光這首歌每年聖誕節播一次，靠這首歌基本上應該吃穿不用愁；而另一首聖誕節經典歌曲《Last Christmas》也登上告示牌Global榜單前10名。
(中時新聞網)
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